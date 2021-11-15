أم البواقي: المتابعة القضائية لسائق الشاحنة المتسبب في حادث مرور بالسكة الحديدية

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الإثنين، أن سائق الشاحنة المتسبب في حادث مرور بالسكة الحديدية بأم البواقي أمس سيتم متابعته قضائيا.

وقالت الشركة في بيان لها، أنها تستنكر هذا الحادث المؤسف، وستباشر مصالحها المختصة في مباشرة إجراءات المتابعة القضائية لسائق الشاحنة. مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي طالت عتاد الشركة، وكذا عن الخسائر الناجمة عن توقف قطار البضائع.

ووقع الحادث منتصف نهار أمس الأحد، بسبب محاولة سائق شاحنة عبور خط السكة الحديدية خارج الممر القانوني والمهيء. ما أدى إلى توقف الشاحنة على خط السكة الحديدية واعتراضها مسار القطار. وكان القطار المخصص لنقل البضائع متوجه من ولاية قسنطينة نحو ولاية تبسة.

وأدى هذا الحادث إلى جرح ثلاثة أشخاص كانوا على متن الشاحنة. حيث تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى ابن سينا بأم البواقي. كما تسبب الحادث في اضرار للقاطرة والشاحنة.

كما تذكّر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المواطنين بأنه يمنع منعا باتا العبور أو السير على خط السكة الحديدية. وضرورة احترام قانون المرور عند عبور المركبات من خلال الممرات السطحية المتقاطعة مع السكة الحديدية. سواء المحروسة أو غير المحروسة، وذلك لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.

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تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر اصطدام بين قطار لنقل الوقود وشاحنة بولاية أم البواقي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد أصيب 3 اشخاص بجروح متفاوتة في حادث اصطدام قطار لنقل الوقود بشاحنة لنقل الحصى والرمل. و ذلك في حدود الساعة منتصف النهار و 9 دقائق.

وفور وقوع الحادث سارعت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأم البواقي وبدعم من وحدة عين فكرون الى عين المكان لإسعاف المصابين و نقلهم الى مستشفى المدينة .

جدير بالذكر ان الحادث وقع بخط السكة الحديدية قبالة قرية سيدي أرغيس بام البواقي.

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