أم البواقي.. اندلاع حريق مهول بمستشفى محمد بوضياف

سجلت مصالح الحماية المدنية بأم البواقي، حادث اندلاع حريق داخل مستودع لتخزين الأفرشة بمستشفى محمد بوضياف، ببلدية أم البواقي.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 03 سا43د، من أجل إخماد حريق شب داخل مستودع. لتخزين الأفرشة بمستشفى محمد بوضياف، ببلدية و دائرة أم البواقي.

حيث سخرت لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء، 02 سيارات إسعاف، فيما تبقى العملية جارية.

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