أم البواقي: توقيف خمسة أشخاص وحجز 46.2 غرام من الكيف المعالج

تمكنت فرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، من توقيف خمسة أشخاص وحجز 46.2 غرام من الكيف المعالج.

العملية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر الفرقة، مفادها قيام اشخاص بنقل كمية من المخدرات لغرض بيعها.

ومكنت التحريات في القضية من تحديد هوية المشتبه فيهم، وكذا المركبة المستعملة في العملية، والتي تم توقيفها بعد وضع خطة امنية محكمة على مستوى محور الدوران طريق خنشلة بام البواقي وعلى متنها شخصان.

وضبط عناصر الامن بحوزة الشخصين كمية من المخدرات، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة قدرت بـ 46.2 غرام، بالإضافة الى ستة هواتف نقالة.

كما افضت التحقيقات المتواصلة في القضية الى تحديد هوية ثلاثة اشخاص اخرين وتوقيفهم.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم الخمسة ملف جزائي عن قضية نقل وتخزين وبيع وعرض للبيع مخدرات (كيف معالج)، في اطار جماعة اجرامية منظمة باستعمال مركبة ذات محرك، قدموا بموجبه امام النيابة المحلية.