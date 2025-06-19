 أم البواقي.. توقيف مجموعة من المبحوث عنهم وحجز سلاح ناري دون رخصة بـ عين البيضاء

قامت مصالح أمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، أمس الأربعاء، بتنظيم عمليات شرطية متفرقة واسعة النطاق.

العملية تمت وفق مخطط أمني استهدف أوكار الجريمة عبر مختلف الأحياء والنقاط التي يرتادها المسبوقون قضائيا.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص مبحوث عنه وصادرة في حقه أوامر بالقبض لتورطه في عدة قضايا تخص سرقات مختلفة.

واستطاعت الفرقة ذاتها توقيف شخص مبحوث عنه وصادر في حقه أمران بالقبض لتورطه في قضيتين إجراميتين (المتاجرة بالمخدرات وتكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، وحيازة سلاح ناري دون رخصة).

كما تمكنت من توقيف شخص مبحوث عنه وصادر في حقه أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية لتورطه في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف 3 أشخاص مطلوبين لدى مصالح أمن دائرة عين البيضاء لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتبوع بالسرقة بالتعدد والعنف.