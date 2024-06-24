أم البواقي..7 ضحايا في اندلاع حريق داخل عمارة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، إصابة 7 أشخاص تعرضوا لضيق في التنفس، إثر نشوب حريق داخل شقة لعمارة في أم البواقي.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة، تدخلت على الساعة 12 سا 35 د، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الارضي لعمارة متكونة من ثلاث طوابق R+3. وهذا بالمكان المسمى عمارات فليتي عمارة رقم 17 بلدية و دائرة عين البيضاء.

واضاف البيان ذاته، أنه تم إخماد النيران ومنع إنتشاره الى باقي انحاء العمارة. وخلف الحريق اصابة 7 أشخاص بضيق في التنفس. جراء الدخان تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتين للإطفاء، وسيارة إسعاف.