أم بريطانية تفرح لسجن إبنها

أبدت أم بريطانية فرحتها وسعادتها بقرار سجن إبنها، لكن شقيقه استهجن الحكم لقصيرة المدّة.

وجاء سلوك هذه العائلة حيال إبنها الّذي صدر بحقه سجن لمدة 16 أسبوعا، بسبب التهمة الّتي حوكم من أجلها، وهي “ضرب جرو حتى الموت”.

وحسب تقارير إعلامية فقد قام جون لوك مكلولين، البالغ من العمر 26 عامًا، بضرب جرو من سلالة “الراعي الألماني” عمره 11 شهرا، حتى الموت.

قبل أن يلقي بجسد الضحية قرب مجموعة من الأشجار، الأمر الذي أصاب بعض الأطفال الّذين كانوا موجودين في المكان بـ”صدمة نفسية”.

وحضر جلسة النطق بالحكم بحق مكلولين، 25 ناشطًا من نشطاء حقوق الحيوان، ومن بينهم والدته وأخوه غير الشقيق، وفقًا لما ذكرت صحيفة “ميترو” البريطانية.

وصدر الحكم بسجن مكلولين، وهو من منطقة بوول في دورست، بالسجن لمدة 16 أسبوعًا.

ولقي القرار ترحيبًا من والدة المتهم، بينما لم يحظَ بقبول شقيقه أليك ماكاي، الذي اعتبر الحكم مخففا، وليس طويلا بما يكفي.