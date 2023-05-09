أناتوف: “لا يهمني وجود المستكشفين ونجاح المنتخب أهم شيء”

أكد هداف المنتخب الوطني، لأقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، بأنه لا يكترث لوجود مستكشفين في “كان” الجزائر، تحسبا لمعاينته وخطف عقد احترافي.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، قبل لقاء الغد أمام المنتخب المغربي. برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد أناتوف، بأن مصلحة الخضر فوق كل اعتبار.

وقال في هذا الصدد: “لا يوجد أهداف شخصية.. هناك 26 لاعبا في المجموعة، والهدف واحد، وهو الفوز بالمباريات وتمثيل المنتخب.”

كما أضاف أناتوف في السياق ذاته: “ليس وقت المستكشفين، نحن مركزون على المباريات وهذا أهم شيء”.