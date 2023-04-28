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الرياضة

أناتوف: “هدفنا التأهل للمونديال وإسعاد الشعب الجزائري”

بقلم محمد.ل
أناتوف: “هدفنا التأهل للمونديال وإسعاد الشعب الجزائري”
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رفع قائد منتخب أقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، التحدي قبل 24 ساعة، عن انطلاق المحفل القاري، التي ستحتضنه الجزائر، ما بين الـ 29 أفريل الجاري والـ 19 ماي الداخل.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة. رفقة الناخب الوطني، أرزقي رمان، قال أناتوف: “نحضر منذ سنتين ونصف أو أكثر لهذه المنافسة. ورسالة المدرب كانت واضحة وهي التأهل إلى المونديال”.

وبخصوص الأهداف المسطرة في الدورة التي ستنطلق غدا، رد أناتوف: “كأس إفريقيا ستقام عندما ولابد من إسعاد الشعب… الكأس ستبقى في الجزائر”.

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