أناد تدرس توفير مخطط أعباء لفائدة المؤسسات المصغرة

عقدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، اليوم الأربعاء بالجزائر، اجتماعا مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية “أ.سي.اس”. لبحث سبل التعاون من خلال توفير مخطط أعباء لفائدة المؤسسات المصغرة. حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

كما ترأس الاجتماع التقني الذي جرى بمقر “أ.سي.اس” كل من الرئيس المدير العام للشركة القابضة سمير يحياوي. والمكلف بتسيير وكالة “أناد” محمد الشريف بوزيان. بحضور إطارات الوكالة والرؤساء المدراء العامين للمجمعات والفروع التابعة للمجمع.

في حين، تناول الاجتماع سبل التعاون والشراكة بين المؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للشركة القابضة ووكالة “أناد”. بغرض تمكين المؤسسات المصغرة من الاستفادة من عقود تجارية. واستحداث أخرى جديدة لتغطية طلب المجمعات العمومية في المجال الصناعي.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة، تحصي 31 فرعا وأربع مجمعات صناعية، تنشط في مجالات الصيدلة. وتصنيع الدهن، المطاط والبلاستيك، الصناعة الميكانيكية والبترولية، تصنيع الزجاج، واسترجاع النفايات وتثمينها.

وأكد بوزيان، أن المقاربة الاقتصادية المسطرة من قبل الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، تهدف إلى توفير مخطط أعباء للمؤسسات المصغرة. لضمان ديمومتها وتطورها وفي نفس الوقت تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية العمومية من خلال شراكة عمومية-خاصة.

كما تتضمن هذه المقاربة تطوير نشاطات استراتيجية جديدة مع المجمعات الاقتصادية العمومية. من أجل توسيع النسيج الصناعي الوطني, عبر إشراك المؤسسات المصغرة التي تعد حجر الأساس في التنمية الصناعية. وكذا دورها في خلق مناصب عمل جديدة ومتميزة.

في حين، أكد يحياوي, أن اللقاء سمح بتحديد مجالات التعاون والشراكة التي ستجمع فروع مجمعه والمؤسسات المصغرة. ويأتي هذا الاجتماع التقني. تنفيذا لتوجيهات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات ووزير الصناعة أحمد زغدار.