أناد: تنصيب مكاتب لشبكة النساء المقاولات عبر 11 ولاية

أشرف المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، محمد الشريف بوزيان، على تنصيب مكاتب محلية لشبكة النساء المقاولات. والممولات من طرف الوكالة، عبر 11 ولاية من الوطن.

كما يتعلق الأمر بولايات تمنراست، بسكرة، عنابة، قسنطينة، سطيف، تيزي وزو، البليدة، تيبازة، وهران وتلمسان. مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية المنتهجة من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. من أجل “ترقية المقاولاتية وفقا لرؤية اقتصادية شاملة”.

وأكد بوزيان، أن برنامج شبكة النساء، “يندرج في إطار خطة عمل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة،”. في شقها “المرتبط بدعم المقاولاتية النسوية ضمن استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الحكومة”. “كون المرأة الجزائرية تعتبر عنصرا فعالا خارج الإطار التقليدي المعروفة به، بعد ولوجها عالم المقاولاتية”، حسب نفس البيان.

كما أشار المدير العام بالنيابة، أن مصالح الوزير المنتدب تعكف “على تحسين هذا الواقع من خلال محاولة توسيع الفئات العمرية للمرأة”. من أجل “ولوج عالم المقاولاتية لحد أدنى، مع ضمان توفير التكوينات اللازمة للنساء خارج المناطق الحضرية”. “سواء التكوينات التقنية المتعلقة بالنشاط الممارس أو التكوينات المتعلقة بطرق تسيير وإدارة المؤسسات المصغرة المستحدثة”.

في حين، تعمل مصالح الوزارة المنتدبة -حسبه- على ضرورة الحرص وإيلاء الاهتمام الخاص لجانب المرافقة “الملائمة”. وهذا عبر توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والتحسيس والتكوين، “ومواصلة جهود الرقمنة لمختلف مراحل استحداث المؤسسات المصغرة”. “لتسهيل ولوج النساء لعالم المقاولاتية وبغية رفع القدرات وتطوير النشاط وديمومة المشاريع”.

و”كذا إبراز التجارب المهنية المحلية الناجحة في مختلف أنواع النشاطات المستحدثة، والتي تتوفر بكثرة”.