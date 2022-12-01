الرقم السري :

136889

عن حقي لن أتنازل وعلى تحقيق حلمي سأعمل

بقلب مفعم بالخير والأمل، أريد أن أحظى بفرصة معكم، وأناشد من خلال هذه الصفحة الإقتران مع رجلا شهما يمحني الحب والأمان. ومن هذا الباب قررت بكم الاتصال، وأعرفكم على نفسي وأقول: أنا امرأة في الأربعين لكني أبدو أقل من عمري بكثير. حيوية ونشيطة، أتمتع والحمد لله بموفور الصحة والعافية، ربة بيت من الطراز الرفيع، موظفة ولي سكنت أحيا به. متعلقة بالحياة أيّما تعلق لا ابتغي سوى أن أجد لي نصيبا أعانق به الاستقرار. إلى جانب رجل يجعلني أعيش أسمى معاني الميثاق الغليظ، كما لا يهمني سوى أن يكون من العاصمة. ولا يهمني سوى استقامته وصلاح قلبه، أقبله مطلق أو أرمل بأولاد، فقط يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

136890

من يفوز بطيبتي ويمحو عني أحزان الماضي

أنا امرأة من إحدى ولايات الوسط في العقد الرابع من عمري، كما أنني مطلقة بدون أولاد، طويلة القامة، حسنة الشكل. وربة بيت من الطراز الرفيع، تربيت على مكارم الأخلاق ولا أبتغي غير الحلال.

أناشد رجلا شهما متشبعا بالأخلاق وحس المسؤولية، رجل لا تهمني ولايته يأخذ بيدي إلى أفق رحب. وعلى قوامة سليمة، رجلا صادقا يكون عاملا مستقرا، سنه لا يتجاوز 65 سنة، كما أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أقبل بمبدأ التعدد بشرط توفير السكن الخاص. كلي أمل ويقين في هذا المنبر الذي أعرف عن التوفيق الذي يعتبر عملته الأولى والأخيرة. فمن يقصده بإذن الباري لا يخيب.

الرقم السري :

136891

تريد الاقتران.. ولن ترضى إلا بسيد الرجال

إلى شرق البلاد، وبولاية سطيف نحط الرحال، نعرفكم على شابة في غاية الاحترام، وتحمل مكارم الأخلاق. توسمت خيرا في خدماتنا واتصلت تطلب حظها بإذن الله، أمنيتها زوجا صالحا وصادقا قلبه مفعم بالخير. هي شابة في الـ35 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج. أنيقة وجميلة جدا، ملمة بأمور البيت وتدير شؤونه بكل حنكة وتدبّر وصدق نية.

ترغب في الاقتران، ولأن يجمعها النصيب مع إنسان قادر على المسؤولية، لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز 50 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وتعده بالاحترام والحنوّ.

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