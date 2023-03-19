أناقة وتكنولوجيا.. هذه خصائص سيارات “FIAT” الجديدة

عرض اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

فيات 500.. سعرها 2635000 دينار جزائري

كما جاءت أول سيارة هجينة التي سيتم تسويقها في الجزائر “فيات 500” FIAT، بسبعة ألوان أخضر، أسود، أحمر، أبيض، أزرق، برتقالي، رمادي. ومن حيث الأناقة، تتمتع FIAT 500، بمرايا من الكروم، زجاج للخصوصية، لوحة عتبات الأبواب، عجلات من الألمنيوم 15. في حين، تتوفر السيارة على تكنولوجيات عالية، على غرار شاشة عرض رقمية مقاس 7 بوضات TFT، فيها بلوتوث، اندرويد. NAV، مكيف هواء تلقائي، 6 مكبرات صوت.

أما من حيث الراحة، فتجد في سيارة FIAT، مقعد خلفي لمقعد الخلفي 50/50، مرآة إزالة الصقيع، مستشعر وقوف السيارات الخلفي. ومصابيح الضباب، ومستشعر المطر والغسق.

500X.. سعرها 3790000 دينار جزائري

وبخصوص السيارة الثانية فيات 500x ، فجاءت بستة ألوان أزرق ايطالي، أسود، ابيض، أحمر، أزرق الفينيسي، رمادي

وإذا كنت مهتمًا بالأناقة، فـ”فيات500X” تتوفر على عجلة مصنوعة من السبائك المعدنية مقاس 17 بوصة ، ومصابيح LED للقيادة أثناء النهار. ومصابيح أمامية LED ، مصابيح ضباب LED ، زجاج للخصوصية.

أما من حيث التكنولوجيا فتتمتع هذه السيارة بـNAVI، الضوء العالي التلقائي، التحكم التكيفي في ثبات السرعة، مرايا قابلة للطي. ومستشعر المطر، تحذير من الاصطدام الأمامي، الدخول السلبي + الانتقال بدون مفتاح. وعن الراحة فتتميز “فيات500X”، كاميرا الرؤية الخلفية ، كما تتوفر على مسند الرأس الخلفي الثالث، تعديل أسفل الظهر للسائق، مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية، تكييف الهواء التلقائي.

ومسند الذراع الأمامي، منفذ USB عن بعد “الصف الثاني”، مجموعة ألوان TFT مقاس 3.5 بوصات، حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة.

“تيبو”.. بسعر 2995000 دج

وعن سيارة تيبو، فجاءت بسبعة ألوان، بابريكا برتقال، الأسود، الأبيض، الأحمر العاطفي، الأخضر الغابي، الأزرق المحيط، رمادي. كما تتميز بتفاصيل مطلية بالكروم الساتاني، أغطية مرايا بلون الهيكل، مصابيح ضباب أمامية، زجاج للخصوصية. وسجاد للأرضية، مصابيح خلفية LED، عجلة من سبائك الألمنيوم مقطوعة بالماس مقاس 16 بوصة. وراديو مقاس 10 بوصات (بدون ملاحة، شاحن لاسلكي، مجموعة رقمية ملونة مقاس 7 بوصات، مساعد النقطة العمياء، شعاع تلقائي عالي، مكابح ذاتية في المدينة، مثبت سرعة متكيف، مستشعرات المطر. الكاميرا الخلفية، منفذ USB الخلفي، مسند ذراع أمامي وخلفي، مسند رأس خلفي ثالث. وملحق قطني للسائق، تعديل ارتفاع المرور، مرآة رؤية خلفية كهربائية، مستشعرات ركن أمامية وخلفية.

دوبلوا النفعية.. بـ 3259000 دج

في حين، تتمتع سيارة دوبلوا النفعية، واليت جاءت باللون الأزرق، الرمادي الغامق، الأسود، الرمادي الفاتح، الأبيض. وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة ، نافذة سحرية، نوافذ مظللة فوق سقف، قضبان سقف ، نوافذ تلقائية (تعمل بلمسة واحدة). ومرايا كهربائية ومدفأة وقابلة للطي . كما تحتوي على راديو ، مرآة الرؤية الخلفية الكتروكروم ، نظام المساعدة على الركن في المدينة. سيارة فيات “دوبلوا” بدون مفتاح ، وذات عجلة قيادة جلدية، وتكييف هواء تلقائي ، قابس 230 فولت، وحدة تحكم عالية ، مجموعة رقمية .