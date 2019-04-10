«أنا هو الأمين العام الشرعي للأفلان.. واللي شاف استقالتي يقولي»

قال إنه قرر الحديث بعد 5 أشهر من الصمت.. جمال ولد عباس:

خرج، جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» بتصريحات لم تكن متوقعة.

أكد بموجبها على أنه الأمين العام الشرعي للحزب العتيد، وأن الأيام المقبلة ستثبت ذلك.

وقال ولد عباس، أمس، على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما.

إن كره من التزام الصمت منذ التاريخ المزعوم لإعلان استقالته من على رأس الحزب، والتي تعود لمدة خمسة أشهر «بزاف عليا وأنا ساكت لمدة خمسة أشهر».

ويقول إنه لايزال يحافظ على منصبه الذي اعتلاه منذ تاريخ الثاني والعشرين أكتوبر من عام 2016.

وفي رده على سؤال دار حول التناقض الحاصل بين تصريحه ليوم أمس، وإعلانه لاستقالته منذ خمسة أشهر مضت.

أوضح «من قال أني استقلت.. أطّلعتوا على استقالتي.. شفتوها؟»، في محاولة منه التأكيد على أنه لم يستقيل وأن الإعلان عنها كان مجرد سيناريو من أجل إبعاده من المنصب.