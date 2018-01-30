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أنباء عن مقتل جزائري ينحدر من ولاية الطارف في اليمن

أخبار الجزائر
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أنباء عن مقتل جزائري ينحدر من ولاية الطارف في اليمن
بقلم محمد بن كموخ

توفي مواطن جزائري مقيم باليمن حسبما أفادت به مصادر لـ”النهار”.

وأكّدت ذات المصادر ، أنّ المواطن الجزائري ينحدر من بلدية بن مهيدي بولاية الطارف.

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