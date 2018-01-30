وأكّدت ذات المصادر ، أنّ المواطن الجزائري ينحدر من بلدية بن مهيدي بولاية الطارف.
قام أستاذ بجامعة بوزريعة بتصحيح أوراق الطلبة بجامعة بوزريعة، في حافلة لنقل المسافرين.
و أظهرت لقاطات من الفيديو الذي تحوزه "النهار أونلاين" إنهماك الاستاذ بتصحيح الاوراق…
أصيب 11 شخص إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 5 على مستوى بلدية الثنية شرق بومرداس.
وحسب مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة …
نظم اليوم الثلاثاء، العشرات من عمال الاسلاك المشتركة لقطاع التربية، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بوهران.
حيث طالب المحتجون بالالتفات إلى إنشغالاتهم المرفوعة والتي وصفوها…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)