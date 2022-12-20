أنبوب الغاز الجزائري-سردينيا.. وزير الطاقة يكشف الجديد

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، إن الجزائر موردا آمنا لمادة الغاز، ما يسمح لها أن تكون موردا موثوقا للكهرباء، وبكفاءة عالية. كما أشار إلى أنها تتوفر على قدرة إنتاجية للكهرباء تزيد 25 ألف ميغاواط. مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف في السوق الإقليمية من أجل التصدير.

وفي السياق ذاته، أفاد وزير الطاقة، أن القطاع يعتزم تطوير بنية تحتية واسعة للنقل الكهربائي. بالإضافة إلى شبكة تربط الجزائر بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

كما كشف المتحدث، أنه يتم حاليا النظر في إعادة إطلاق دراسة حول إنشاء أنبوب الغاز الجزائري سردينيا غالسي. تابعا “بمواصفات ومعايير فنية تتكيف مع تصدير الهيدروجين والأمونيا في المستقبل نحو أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص”.

وأوضح وزير الطاقة، أن استخدام هذا الخط سيكون مبدئيا لتصدير الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي نحو أوروبا. في انتظار إنشاء سوق حقيقي وتنافسي للهيدروجين والأمونيا الأخضر.

في حين، أكد المسؤول الأول في القطاع، أن تطوير هذا الفرع يعد محورا مهما. حيث يمكن تسجيل عدة مشاريع شراكة وتعاون بين الجزائر وألمانيا.

للإشارة، نظمت وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، يوم الطاقة الرابع الجزائري الألماني. تحت شعار “معا نحو حلول جديدة للطاقة المستدامة”.

وتعتبر هذه النسخة الرابعة، والمعززة بمشاركة وزراء الطاقة والمناجم والبيئة والطاقات المتجددة. وكذا حضور نورالدين ياسع، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وسفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس ايكرت. وإليزابيث وولبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الجزائر. وفرانزيسكا برانتنر، وزيرة مساعدة بالوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ. كما تهدف إلى مناقشة آفاق تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة في الجزائر، وفرص التعاون في هذه المجالات مع ألمانيا.