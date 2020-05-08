“أنتاركتيكا”.. القارة التي لم يصلها “كورونا”

أخبار العالم
  • -
  • 0
“أنتاركتيكا”.. القارة التي لم يصلها “كورونا”
بقلم معين تيت

بينما يجابه كل العالم فيروس كورونا المستجد الذي خلف آلاف الوفيات وملايين الإصابات، تبقى القارة القطبية الجنوبية في منأى عن هذا الوباء إلى حد الآن.

وحسب شبكة “سي أن أن” الإخبارية، فإن “أنتاركتيكا” وهي أبرد مكان فوق الأرض، هي اليوم الأكثر أمانا في العالم، حيث لم تسجل أي إصابات مؤكدة.

ويقيم في هذه القارة حوالي 5 آلاف شخص، جلّهم من الباحثين والعلماء في نحو 80 قاعدة ومركز بحث، وكادت أن تعرف الوباء بسبب السفن السياحية التي كان مقررا وصولها.

وتعرف “أنتاركيتيكا” حاليا فصل الشتاء، مما ساهم في فصلها عن العالم وساهم في عدم دخول فيروس “كورونا” إليها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=816967

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com