“أنتاركتيكا”.. القارة التي لم يصلها “كورونا”

بينما يجابه كل العالم فيروس كورونا المستجد الذي خلف آلاف الوفيات وملايين الإصابات، تبقى القارة القطبية الجنوبية في منأى عن هذا الوباء إلى حد الآن.

وحسب شبكة “سي أن أن” الإخبارية، فإن “أنتاركتيكا” وهي أبرد مكان فوق الأرض، هي اليوم الأكثر أمانا في العالم، حيث لم تسجل أي إصابات مؤكدة.

ويقيم في هذه القارة حوالي 5 آلاف شخص، جلّهم من الباحثين والعلماء في نحو 80 قاعدة ومركز بحث، وكادت أن تعرف الوباء بسبب السفن السياحية التي كان مقررا وصولها.

وتعرف “أنتاركيتيكا” حاليا فصل الشتاء، مما ساهم في فصلها عن العالم وساهم في عدم دخول فيروس “كورونا” إليها.