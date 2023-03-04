أندونيسيا.. ارتفاع حصيلة انفجار محطة تخزين الوقود

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار وقع بمحطة لتخزين الوقود، الذي وقع مساء الجمعة، في الجزء الشمالي من جاكارتا إلى 17 شخصا. حسب ما أفاد به مسؤول صباح اليوم السبت.

كما قال القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا، محمد رضوان لوسائل الإعلام، إن عدد المصابين في الحادث بلغ 51 شخصا. و يخضعون للعلاج حاليا في عدد من المستشفيات بالعاصمة.

وانفجرت محطة تخزين الوقود التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة (بيرتامينا) في بلومبانج بجاكرتا الشمالية يوم أمس الجمعة. وهذا في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

في حين، شعر السكان الذين يعيشون بالقرب من المحطة بالذعر وفروا من ديارهم حيث امتدت النيران بسرعة إلى حيهم.

و قد تم نشر أكثر من 50 سيارة إطفاء و260 من رجال إطفاء في موقع الانفجار. كما تمكنوا من إخماد الحريق في غضون ست ساعات تقريبا، في حين، تم إرسال العشرات من سيارات الإسعاف إلى الموقع.

و أثّر الانفجار على أكثر من ألف من المقيمين في المنطقة الذين يتم إجلاؤهم حاليا إلى مراكز إيواء مؤقتة تقع في الجوار. كما أفادت التقارير بأن هناك ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.

و ما زال رجال الإنقاذ متواجدين في الموقع، للبحث عن أي ضحايا آخرين محتملين للحادث. فيما يجري التحقيق للوقوف على أسباب وقوعه.