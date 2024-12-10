أندية الرابطة المحترفة تعزي في وفاة الناخب الوطني الأسبق محيي الدين خالف

تقدمت أندية الرابطة المحترفة الأولى، بتعازيها القلبية لعائلة المدرب الوطني الأسبق، محيي الدين خالف، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، تاركًا إرثًا رياضيًا كبيرًا في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وفي بيانات رسمية، قدمت أندية على غرار شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد تعازيها الحارة لعائلة الفقيد ولكل الأسرة الرياضية الجزائرية.

ولم تقتصر التعازي على الأندية فقط، إذ شارك لاعبو كرة القدم السابقون والحاليون. إلى جانب العديد من متابعي شؤوون الكرة الجزائرية، في تقديم كلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفو الفقيد بـ”المدرب الأب” و”المعلم الذي ساهم في كتابة تاريخ كرة القدم الجزائرية”.

ويُعد الراحل، محيي الدين خالف، أحد أبرز المدربين في تاريخ الجزائر. إذ سبق له قيادة المنتخب الوطني، لتحقيق العديد من الإنجازات خلال مسيرته. أبرزها الإشراف على الخضر في مونديال 1982 بإسبانيا. حين حقق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالفوز على ألمانيا الغربية في مباراة تاريخية.

كما عمل مساعدًا للمدرب رشيد مخلوفي، وكان له دور كبير في تطوير كرة القدم الجزائرية خلال فترة الثمانينيات.