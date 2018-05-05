عاجل

أنصار الحراش: “لوكان لعبنا بـ11 سيبورتور ما نطيحوش” 

الرياضة
  • -
  • 0
أنصار الحراش: “لوكان لعبنا بـ11 سيبورتور ما نطيحوش” 
بقلم كريم.تيغرمت

حمل أنصار إتحاد الحراش، مسؤولية سقوط فريقهم للمحترف الثاني، لإدارة النادي، التي لم تقم بعملها في جميع الجوانب، لضمان البقاء في المحترف الأول.

واعتبر أنصار “السمسم”، أن الإدارة أخفقت في اختيار اللاعبين الذين سيتحقون حمل ألوان الفريق، الذي تحول لدار شيخوخة في عهدهم.

وراح آخرون، لتأكيد أن فريقهم لو لعب هذا الموسم بـ11 مناصر للحراش، لما وصل الفريق للعب على ضمان البقاء.

من جهة أخرى، يرى البعض، أن المسيريين الذين تعاقبو على الفريق، ليس بإمكانهم حتى تسيير محل تجاري، وجدو أنفسهم على رأس أحد أعرق الأندية الجزائرية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital