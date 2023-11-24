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الرياضة

أنصار شباب بلوزداد يبدعون بـ “تيفو” عالمي تضامنا مع غزة

بقلم عزيز طالبي
أنصار شباب بلوزداد يبدعون بـ “تيفو” عالمي تضامنا مع غزة
شباب بلوزداد
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أبدع أنصار شباب بلوزداد بـ “تيفو” عالمي من مدرجات 5 جويلية الأولمبي يتضمن المساندة مع أبناء غزة المضطهدين من قبل الصهاينة.

و حمل “تيفو” أبناء “العقيبة” اليوم “بإرث صلاح الدين: متحدين نسترد أولى القبلتين”.

وأعاد أنصار السياربي، سيناريو أنصار مولودية الجزائر، بمناسبة مباراة اليوم الجمعة التي تجمع فريقهم بالضيف يانغ أفريكانز التنزاني في دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

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