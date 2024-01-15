إعــــلانات
الرياضة

أنطاليا التركي يطرد لاعبا صهيونيا دعّم العدوان على غزة

بقلم محمد لمين صحراوي
أنطاليا التركي يطرد لاعبا صهيونيا دعّم العدوان على غزة
  • 738
  • 0

أعلنت إدارة نادي “أنطاليا سبور” التركي، طرد لاعبا الصهيوني، ساجيف جيهزقيل، بعد دعمه للعدوان الصهيوني على غزة.

وسجل اللاعب الصهيوني، جيهزقيل، أمس الأحد، هدفا في مرمى نادي طرابزون سبور، واحتفل بطريقة استفزازية ضد الفلسطينيين.

حيث رفع اللاعب الصهيوني، معصمه الأيسر الذي كان ملفوفا بـ “ضماضة” وكتب عليه تاريخ 7/10 ورقم 100 (مرور 100 يوم عن العدوان) إلى جانب شعار الكيان الصيهوني.

ولم يتوان نادي أنطاليا، في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد لاعبه. وقال الفريق التركي في بيان له أمس إن اللاعب الصهيوني: “قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا”

وأضاف أنطاليا: “لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس”.

كما قررت إدارة الفريق التركي، رسميا طرد لاعبها الصهيوني. الذي تم اعتقاله بتهمة “التحريض العلني على الكراهية”.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، فتح تحقيق بتهمة “التحريض العلني على الكراهية” ضد اللاعب، بسبب إيماءته البغيضة الداعمة للمجزرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ومن جهته، كشف موقع “antalyam” التركي، بأنه قد تم صبيحة اليوم الاثنين. إطلاق سراح اللاعب الصهيوني، ساجيف جيهزقيل، بعدما استمع إليه، المدعي العام لمكافحة الإرهاب بمحكمة أنطاليا، لمدة تقارب الـ 45 دقيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fM1Sj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر