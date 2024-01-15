أنطاليا التركي يطرد لاعبا صهيونيا دعّم العدوان على غزة

أعلنت إدارة نادي “أنطاليا سبور” التركي، طرد لاعبا الصهيوني، ساجيف جيهزقيل، بعد دعمه للعدوان الصهيوني على غزة.

وسجل اللاعب الصهيوني، جيهزقيل، أمس الأحد، هدفا في مرمى نادي طرابزون سبور، واحتفل بطريقة استفزازية ضد الفلسطينيين.

حيث رفع اللاعب الصهيوني، معصمه الأيسر الذي كان ملفوفا بـ “ضماضة” وكتب عليه تاريخ 7/10 ورقم 100 (مرور 100 يوم عن العدوان) إلى جانب شعار الكيان الصيهوني.

ولم يتوان نادي أنطاليا، في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد لاعبه. وقال الفريق التركي في بيان له أمس إن اللاعب الصهيوني: “قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا”

وأضاف أنطاليا: “لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس”.

كما قررت إدارة الفريق التركي، رسميا طرد لاعبها الصهيوني. الذي تم اعتقاله بتهمة “التحريض العلني على الكراهية”.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، فتح تحقيق بتهمة “التحريض العلني على الكراهية” ضد اللاعب، بسبب إيماءته البغيضة الداعمة للمجزرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ومن جهته، كشف موقع “antalyam” التركي، بأنه قد تم صبيحة اليوم الاثنين. إطلاق سراح اللاعب الصهيوني، ساجيف جيهزقيل، بعدما استمع إليه، المدعي العام لمكافحة الإرهاب بمحكمة أنطاليا، لمدة تقارب الـ 45 دقيقة.

📌 Kamuoyunun Dikkatine! Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar… pic.twitter.com/Bu67KF27zp — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024