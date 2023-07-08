أنطاليا يشترط 5 ملايير سنتيم لتسريح غشة للمولودية

وافقت إدارة نادي أنطاليا سبور التركي، على رحيل لاعبها الجزائري حسام الدين غشة، غير أنها اشترطت حوالي 5 ملايير سنتيم من أجل تسريحه.

وكشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم السبت، بأن غشة، تنقل مؤخرا إلى الجزائر، من أجل التفاوض مع مولودية الجزائر، حول امكانية التحاقه بالفريق.

وأشارت صحيفة “أجانس سبور” في هذا الصدد، بأن إدارة أنطاليا، منحت موافقتها لغشة، من أجل التفاوض مع المولودية.

كما أبرزت، بأن الفريق التركي اشترط على لاعب وفاق سطيف السابق، التنازل عن 50 ألف أورو (حوالي مليار سنتيم) ممثلة في مستحقاته العالقة و200 ألف أورو (حوالي 4 ملايير سنتيم) ممثلة في ورقة تسريحه.

ولم تكشف الصحيفة ذاتها عن تفاصيل أخرى، حول مستقبل غشة، مبرزة في المقابل، بأن الأخير وصل إلى تربص الفريق الخاص بالموسم الجديد متأخرا بعدما ضيّع اليومين الأول والثاني.