أنفانتينو :”النهائي رائع و حاليا أشعر أنني مواطن عربي”.
بقلم عزيز طالبي
أبدى رئيس الفيفا جياني أنفانتينو سعادته الكبيرة لتواجده بقطر التي احتضنت المونديال. و تستعد لاستقبال النهائي بين الأرجنتين وفرنسا.
وقال أنفانتينو في تصريح لقناة “بي ان سبورتس” القطرية اليوم :”أشعر بالسعادة و الفخر. من الرائع أن أتواجد في النهائي و الدورة الرائعة أدهشت الجميع، الضروري هو أنه سنستمع بالمباراة النهائية”.
وأضاف رئيس الفيفا :”أنا أشعر نفسي بأني واحد من العرب و قلبي حاليا في قطر، تقاليد العرب مذهلة وأكبر الأمور الذي أدهشتني هي النسخة الحالية”.
كما ختم :” ما أدهشني الكل فتح قلبه وأبوابه، الجميع استمتع بالثقافة و المرح و الأطعمة، و المونديال حاليا كان رائعا لهذا استطيع القول أن الشعب القطري قام بواجبه”.
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