أنفانتينو يضرب المثل بالجزائر ويشيد بإنجازاته

أبدى رئيس الإتحادية الدولية لكرة القدم، جياني أنفانتينو، تأسفه الشديد لخروج المنتخب الوطني الجزائري من منافسة كأس افريقيا.

وقال أنفانتينو عن التألق السابق للمنتخب الوطني المحلّي في منافسة كأس العرب. بعدما فاز بالمونديال العربي “الجزائر شرفت العرب وتوجت باللقب لذا أتمنى لها التألق في التحديات المقبلة”.

يحدث هذا. بعدما صنع المنتخب الوطني الاستثناء في كأس العرب التي جرت بقطر والتي كانت ناجحة على طول الخط.

كما تمنى التوفيق للكرة الجزائرية في المحافل العربية والإفريقية والدولية عامة.