أنفلونزا الطيور.. تحذيرات من تفشي المرض بأوروبا وآسيا

تزايد خلال الأيام الاخيرة الإبلاغ عن العديد من حالات إنفلونزا الطيور في دول أوروبية وآسيوية إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان. وأثارت هذه التبليغات قلق تلك الدول من احتمال تفشي المرض بسرعة مرة أخرى.

كما أبلغت الصين عن تسجيل 21 إصابة بشرية مؤكدة بفيروس أنفلونزا الطيور، مسجلة تزايدا مقارنة بالسنة الماضية. ويذكر أن اليابان قد أعلنت منذ أيام عن إقبالها على إعدام 143 ألف دجاجة، بعد تفشي المرض بمنطقة كاجوشيما.

ويجذب هذا الفيروس قلق علماء الأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، خوفا من إمكانية إنتقال المرض إلى البشر وينتشر بسرعة كبيرة.

وفي أوروبا سجلت النرويج، بؤرة للوباء بمزرعة تضم 7000 طائر في منطقة روغالاند. كما حذرت السلطات البلجيكية من الوباء وأمرت بإبقاء الدواجن بأماكن مغلقة. وذلك عقب رصد نوع شديد العدوى من المرض في أوزة برية بالقرب من أنتويرب.

كما سجلت فرنسا وهولندا في وقت سابق حالات عديدة من أنفلونزا الطيور. وخلال شهر نوفمبر أعلنت بريطانيا عن تطبيق إجراءات الأمن البيولوجي الصارمة . وذلك بعدما تمّ إعدام قطيع من الدواجن بالقرب من دندي في اسكتلندا.

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أنفلونزا الطيور تغزو اليابان

أعلنت السلطات اليابانية يوم أمس الجمعة، عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور في منطقة “كاغوشيما” الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور شديدة العدوى. أظهرتها الإختبارات الجينية التي أجرتها على الآلاف من الطيور النافقة في محافظة “كاغوشيما”.

كما أن الدولة ستقوم بإعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة “كاغوشيما” ومنعت نقل الدجاج والبيض داخل المنطقة. حيث تم العثور على بؤر للمرض.

وتشهد اليابان تفشي أنفلونزا الطيور للمرة الثانية في البلاد خلال هذا الموسم. كما تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة “أكيتا”، ووصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

كما أعلنت وزارة الزراعة اليابانية الأربعاء المنصرم عن إكتشاف أول ظهور لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في شمال شرق البلاد. وقالت أنه سيتم التخلص من 143 ألف دجاجة في مزرعة بمنطقة “أكيتا”، مع حظر الدخول إلى مناطق تبعد عن المزرعة بـ10 كيلومترات.

وكشفت عن نفق نحو 190 طائرا في المزرعة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. كما طمأنت الوزارة بأنه في ظل الوضع الراهن في اليابان أنه لا يوجد أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر. من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج.

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