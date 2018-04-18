أنقرة تتهم اليونان بانتهاك القانون الدولي
اتهمت الحكومة التركية نظيرتها اليونانية بانتهاك القانون الدولي لعدم تسليمها 8 جنود أتراك تعتقد أنقرة أنهم مؤيدون للانقلاب التركي الفاشل في 2016.
وتركز هذا الخلاف حول رفع اليونان لعلمها فوق جزيرة ببحر إيجة، فضلا عن خلافات بشأن قضايا أخرى بين البلدين.
وعقب اجتماع للحكومة التركية في أنقرة طالب المتحدث باسم الحكومة اليونانية بالتخلي عن تحركات استفزازية وذلك من أجل تجنب “أحداث غير مرغوب فيها”.
للإشارة، فإن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على شقاق بشأن عدد من القضايا.
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