أنيس الحاج موسى محل إشادة واسعة في هولندا

نال لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ولاعب نادي فيتيس أرنهيم، أنيس الحاج موسى، الثناء بعد تألقه مؤخرا في مباريات فريقه في الدوري الهولندي.

بعد إنتقاله الى فيتيس أرنهيم خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وتمكن من حجر مكانة أساسية في النادي الهولندي في ظرف قصير.

وشارك في 4 مباريات مع فيتيس، منها لقائين كأساسي، وسجل هدفا في مرمى كامبور في منافسات الكأس.

وأشاد المحلل واللاعب الهولندي السابق كييس لويجيكس، وصرح لموقع “ESPN NL” بخصوص اللاعب الجزائري:”لقد استمتعت حقًا بمباراة فيتيس مع حاج موسى”.

وأضاف المتحدث:”لقد أظهر هذا الشاب أشياء عظيمة حقًا، وبإمكان فريق فيتيس آرنهيم أن ينجو من السقوط هذا الموسم”.