“أنيس حلاسة” يهدي الجزائر أول لقبا عالميا في الكارتي دو

الرياضة
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“أنيس حلاسة” يهدي الجزائر أول لقبا عالميا في الكارتي دو
بقلم نويس عبد الجلال

استطاع المصارع الجزائري، أنيس حلاسة، اليوم الجمعة، الظفر باللقب العالمي في رياضة الكاراتي دو اختصاص كميتي، والتي تجري منافساتها بمدينة سانتياغو في الشيلي.

وتُوّج ابن مدينة قسنطينة بالميدالية الذهبية في اليوم الثاني من البطولة العالمية.

وقد فاز المنازل الجزائري في المباراة النهائية التي جمعته بالمغربي جينة عبد الغالي في وزن أقل من 55 كغ.

تجدر الإشارة إلى أنّ المنتخب الجزائري للشباب “أشبال، أواسط ،وآمال”، يشارك في بطولة العالم للكاراتي-دو.

وقد انطلقت المنافسة منذ يومين 23  أكتوبر ، وستبقى منافستها تُجرى إلى غاية اسدال الستار عن المنافسة يوم  27 من الشهر الحالي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717649

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التعليقات (1)

  • WALID BENNOUNA

    أول لقب عالمي الجزائر كان من طرف رضا بن قدور ابن مدينة سيدي بلعباس

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