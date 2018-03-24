أنيس رحماني أمام القضاء هذا الأسبوع في قضية بوجدرة !

سيمثل المدير العام لمجمع “النهار”، أنيس رحماني، هذا الأسبوع أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في قضية الكاتب بوجدرة.

وحسب ما نشره الزميل رحماني، على حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فإن بوجدرة يتهمه بالإختطاف والتعذيب والتهديد والترويع.

وحسب ذات المنشور، فإن المدير العام لمجمع النهار، سيقدم للقاضي كل الادلة التي توضح حقيقة ما جرى في الكاميرا الخفية التي استضافت الكاتب بوجدرة.

وتتمثل هذه الأدلة في فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج “الكاميرا مخفية” “رانا حكمناك”، التي بثت على قناة “النهار” في رمضان 2017.