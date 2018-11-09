أنيس رحماني: “أميرة بوراوي هددتني ورفعت 15 قضية ضدها”

كشف المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني، أنه 15 دعوى قضائية ضد أميرة بوراوي بسبب القذف من خلال منشورات لها عبر الفايسبوك.

وقال الزميل أنيس رحماني اليوم الجمعة، خلال النشرة الإخبارية لقناة “النهار”: “لدينا 15 قضية في العدالة ضد اميرة بوراوي، ونحن نتنظر برمجتها في القضاء”.

وأضاف: “أنا لا اعرف أميرة بوراوي، وكل ما أعرفه أنها طبيبة بطالة وناشطة سياسية لا تمثل الشعب الجزائري”.

ليختم الحديث عنها: “هذه سبتني وهددتني بصريح العبارة، كما انها قالت عبارات غير اخلاقية لا تقولها إمراة”.