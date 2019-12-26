أنيس رحماني: التهديدات الإقليمية تستدعى لم الشمل تحت راية الرئيس تبون

قال الرئيس المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني إن دعوة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون للمجلس الأعلى للأمن لاجتماع طارئ، له مدلولاته.

وقال أنيس رحماني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن الاجتماع يؤكد أن أمن وإستقرار الجزائر مهدد بفعل التطورات في ليبيا.

وأضاف مدير عام مجمع النهار أن هذه التهديدات تستدعي من كل الجزائريين لم الشمل تحت راية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون.