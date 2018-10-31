أنيس رحماني: “النهار ليست تابعة لأي جهة والتأويلات هدفها إخراج قضية الإبتزاز من سياقها”

رد المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني، على الإشاعات وأكد أن “النهار” ليست تابعة لأي جهة وإنما القضية هي قضية شرف.

وقال الزميل أنيس رحماني اليوم الأربعاء: “النهار ليست تابعة لأي جهة والقضية قضية شرف، العدالة لها حق دستوري”.

وأضاف: “الناس غلطت في حقنا وتطاولت على شرفنا وأنا ردي كان حضاريا ورفعت شكوى.. إلا أن الناس تلومني لأنني رفعت شكوى”.

وتابع قائلا: “لي حب يتضامن مع الظالم هداك شغلو.. ولكن هذا الظالم يشيع الفاحشة أنا بدوري كنت حضاريا”.

وأردف الزميل قائلا: “الناس لي راهي قاعدة في القهاوي يطلعوا ويهبطو ويهدرو ربي يسامحهم.. يتكلمون عنا ويقولون أن النهار تابعة لفلان وفلان، ولكن أنا تابع لروحي، عندي بطاقة التعريف تاعي واسم تاعي”.

كما أوضح ذات المتحدث، أن التأويلات هي محاولة لإخراج القضية من سياقها ومسارها، فالقضية تتعلق بالإبتزاز وضخ أموال ضخمة لحساب شخص في الخارج لكي يطيح بأنظمة الدولة ولعصابة تسيئ لها.

مضيفا: “هادو الناس لي حطو الدراهم ليس من أجل الدفاع عن الرئيس بوتفليقة وإنما من أجل نشر صور نساء عاريات والإساءة لشرف الجزائريات”.

ليختم على التأكيد أن هذه القضية ليست قضية النهار فقط وإنما قضية الكثير من الجزائريين.