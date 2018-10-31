 أنيس رحماني: رفعنا شكاوى في حق المتطاولين  والمجمع تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية

قال الزميل أنيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أن المجمع الإعلامي قد رفع شكاوى في حق من تطاول على مؤسسة النهار.

وخلال تصريح خص به قناة “النهار”،قال الزميل أنيس رحماني ، أن المجمع الإعلامي تحّمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية،مضيفا أن حق التقاضي مكفول بالنسبة للمؤسسات والأشخاص.

و مشيرا في ذات السياق، ان له حق التقاضي الدستوري ، وقد تم رفع شكوى ضد الأشخاص الذي تطاولوا على مؤسسة النهار.

مؤكدا أن له حق المتابعة ، وهو يتحمل مسؤولية وقد تم رفع90 شكوى، وهذا حقه، وأن ثقه في العدالة قائمة من أجل إحقاق الحق.