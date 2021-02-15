أنيس رحماني: “نشرت التسجيل لأن صحفيا اعتقل بتصرف شخصي.. والمؤسسة الأمنية لم تسئ يوما للصحفيين”

قال أنيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمع النهار، إنه نشر تسجيل مكالمة العقيد اسماعيل لإخطار السلطة وتطبيق القانون بخصوص عملية توقيف صحفي بطريقة غير قانونية.

وأضاف الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أن عملية توقيف الصحفي كانت بطريقة غير ملائمة، وأن الضحية هو من أعطى الأمر لاعتقال الصحفي ذلك اليوم.

وقال أنيس رحماني، أنه قرر بث التسجيل بعدما علم من العدالة أنه لم يكن هناك أي أمر قضائي لإعتقال الصحفي.

وذكر ذات المتحدث، خلال محاكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، أن مصالح العدالة والأمن لم يكن لها يوم مشكل مع مجمع النهار في عمليات التحقيق مع الصحفيين.

ليس هناك أي قانون يمنع تصوير الضبطية القضائية خلال اعتقال المتهمين حسبما أكده أنيس رحماني خلال استجوابه، مشددا أن العملية كانت صحفية بحتة ولا تظهر لا وجوه المعنيين ولا لوحات تسجيل السيارة.

وبخصوص المساس بالحياة الخاصة للضحية، قال أنيس رحماني أنه ليس جزءا من الحياة الشخصية للمعني، مؤكدا بأن الاتصال الذي ورده من قبل الضحية جاء بصفته كصحفي.

وأكد أن بث المكالمة كان لابلاغ السلطات العليا بأن هذا الشخص تصرف تصرفا شخصيا، لذلك أضاف أنه أراد استنكار التصرف الشخصي، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لم تسئ يوما له .