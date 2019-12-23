أنيس رحماني يترحم على الفريق قايد صالح: رجل عظيم فقدته الجزائر

ترحم الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، على روح الفقيد، الفريق أحمد قايد صالح، بعد وفاته صبيحة اليوم الإثنين.

وكتب أنيس رحماني على صفحته بتويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحيل الفريق المجاهد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان، خسارة كبيرة جدا للجزائر”.

مضيفا: “كتب الله له أن يلتحق بالرفيق الأعلى بعد أن أتم بنجاح كامل مهامه لإيصال الجزائر إلى بر الأمان، رجل عظيم فقدته الجزائر”.

وانتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر أزمة قلبية.