أهم قرارات الرئيس تبون لمواجهة كورونا

سدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماعا إستثنائيا خصص لتقييم لتقييم الوضع الوبائي في البلاد قرارات وتعليمات هامة. حيث حضر ذات الإجتماع كبل من أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الوزير الأول وزير المالية. وكذا ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

وخلال الاجتماع أمر رئيس تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث “الابتدائي، المتوسط، والثانوي”. وذلك بداية من الخميس 20 جانفي 2022. جاء هذا القرار جاء بعد الانشار السريع للمتحور أوميكرون لفيروس كورنا في الوسط المدرسي.

أما بخصوص الجامعات ترك رئيس الجمهورية قرار غلق الجامعات، فيعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات، وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.

كما أمر الرئيس تبون على ضرورة تشديد الرقابة على القادمين على متن رحلات جوية من الخارج. وهذا بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا على متن بعض الرحلات. مع اللجوء إلى تخفيض عدد الرحلات الجوية من الخارج إذا اقتضت الضرورة .

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية، في كل الفضاءات التجارية، والمرافق العامة. مع تسليط عقوبة الغلق الفوري، لكل من يثبت تقاعسه، في احترام هذه الإجراءات، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي.

وخلص الاجتماع إلى ان التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية، خاصة بعدما تبين أن 94 بالمائة من حالات الوفيات، جراء كورونا، لم تتلق التلقيح.

كما اسدى الرئيس تيون تعليماته، للوزير الأول ووزير الصحة، بتوفير اختبارات الكشف، بكل أنواعها، وبكميات وافرة، مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين، في جميع مناطق البلاد وفي كل الظروف.

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أكد المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، دخول الجزائر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد. مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات لكن لم نصل بعد إلى ذروة الموجة.

ودعا درار في حديثه لإذاعة سطيف اليوم الإثنين، المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات التلقيح، لتفادي العودة إلى ماعشناه خلال الموجة الثالثة.

وقال مدير باستور أن المناخ البارد وفصل الشتاء يسمح بانتقال الفيروس ولم نصل بعد الى ذروة الموجة الرابعة لذلك علينا الحذر.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن الموجة الثالثة عرفت تشبع في المستشفيات، وأدخلت الآلاف من المصابين إلى الإنعاش شهر جويلية.

وعن عملية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية كشف درار أنها انطلقت مساء الإثنين وتم توزيع اللقاح على مختلف الصيدليات بالوطن.

كما أن معهد باستور إقتنى مليوني جرعة من لقاح الأنفلونزا تم توزيعها على جميع ولايات الوطن.

ومن جهة أخرى، قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن المتحور أوميكرون، من المحتمل جدا ظهوره في الجزائر خلال الأيام القادمة.

وقال مدير معهد باستور في حديثه لإذاعة سطيف، أن أعراض هذه السلالة حاليا تتشابه كثيرا مع أعراض السلالات السابقة. وبإمكان PCR الكشف عنها مبدئيا ثم معهد باستور يؤكد نوعية السلالة.

وأكد درار أن الأشخاص غير الملقحين من فيروس كورونا، هم معرضين للخطر بسبب المتحور الجديد أوميكرون. مشيرا إلى أن هذه الفئة لا يمكنها مقاومة المتحور الجديد.

وتابع القول، ان السلالة الجديدة أوميكرون، اكتسبت طفرات جينية جمعت بين سلالتي “ألفا” و”دلتا”. مشيرا إلى أن أوميكرون هو أكثر قوة من “دلتا” جمع أكثر من 30 متغير جيني يلتصق بالخلايا.

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