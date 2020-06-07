أهم مموني وزبائن الجزائر خلال الثلاثي الأول من 2020

كشفت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن قائمة أهم البلدان الممونة والزبونة للسوق الجزائرية خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.

حيث تصدرت إيطاليا قائمة زبائن الجزائر بقيمة 1.175 مليون دولار تليها فرنسا بقيمة 1.005 مليون دولار ثم تركيا بقيمة 705 مليون دولار ثم إسبانيا والصين وهولندا، أمريكا، مالطا، بلجيكا والهند.

وفيما يخص قائمة البلدان الممونة للسوق الجزائرية، فقد تصدرت الصين قائمة مموني الجزائر بقيمة 1.549 مليون دولار، تلتها فرنسا بقيمة 951 مليون دولار، ثم إيطاليا وألمانيا وأمريكا.