أوابك: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 99.8 مليون برميل يوميا

يتوقع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 إرتفاع الطلب العالمي على النفط. ليصل إلى نحو 99.8 مليون برميل في اليوم.

ووفقا لما جاء في النشرة الشهرية الأخيرة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك“. في نشرة مارس 2022. في شقها المخصص للتطورات البترولية العالمية. “يتوقع إرتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من 2022 ليصل إلى نحو 99.8 مليون برميل/يوم. حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.8 مليون برميل/ يوم. بينما يتوقع إنخفاض طلب باقي دول العالم إلى نحو 54 مليون برميل/ يوم”.

وأضاف التقرير الصادر عن أوابك، أن التقديرات الأولية، تشير إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الثلاثي الأول من 2022 ليصل إلى نحو 99.1 مليون برميل/يوم. أي بنسبة تراجع تبلغ 1 بالمائة مقارنة بمستويات الثلاثي السابق.

كما أشارت المنظمة إلى انخفاض طلب دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنميـة بنسبة 4.1 بالمائة. ليصل إلى نحو 44.8 مليون برميل نفط / يوم. بينما إرتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى نحو 54.4 مليون برميل يوم.

واستنادا إلى توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”، أوردت أوابك في نشرتها، إرتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2022 إلى 113,71 دولار للبرميل. أي بنسبة زيادة تبلغ 20.7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

كما تشير توقعات أوبك إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها فـي 2022 إلى 96.44 دولار للبرميل. أي بنسبة زيادة تبلغ 38 بالمائة مقارنة بعام 2021.

و في ذات السياق، ذكرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أنمتوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر فيفري 2021 بنسبة 10.3 بالمائة “8.8 دولار للبرميل” مقارنة بالشهر السابق. ليصل إلى 94.2 دولار للبرميل.