أوامر بالتركيز على أسئلة “الفهامة” في فروض الإبتدائي والمتوسط

النهار تنشر الطّريقة الجديدة التي أمرت الوزارة باتّباعها

الأسئلة ستكون مبنيّة على الفهم والاستنباط وتفادي الحفظ

أمرت وزارة التربية الوطنية المؤسسات التربوية بضرورة إعادة النّظر في الأسئلة الخاصّة بالتقويم المستمرّ أو «الفروض» وتفادي الأسئلة التي تتطلّب الحفظ والاعتماد على أسئلة جديدة، تتضمّن مستوى أعلى.

وأكدت وزارة التربية الوطنية من خلال مراسلتها، بأنّ التّقويم الممارس حاليا، والذي يرتكز أساسا على قياس كمية المعارف المخزّنة في الذاكرة واسترجاعها، صار يشكّل ضغطا رهيبا على المتعلّمين وعائلاتهم، وهو ما أوجد ظاهرة غير صحيّة تمثّلت في تحميل العائلات مهمّة تحفيظ الدروس لأبنائهم وجعل الأولياء في خدمة نشاطات غير تربوية تفوق قدراتهم.

واعتمدت الوزارة مخطّطا للمراقبة المستمرّة للتّعليمات، وهو مخطّط يهتمّ بضبط فترات المراقبة المستمرّة، تكمن أهميّته في قدرته على تقديم المساعدة للمتعلّمين من خلال تقويم جديد.

وحسب ذات المراسلة، يقتضي هذا المخطّط تغيير طبيعة الأسئلة وتقييمها، حيث يتمّ تنويع المتعلّقة منها بالمراقبة المستمرّة، حتّى تكون مرتبطة بمستويات التّفكير.

وتتمثّل المستويات في المستوى الأدنى الذي يجب ألاّ يشكّل تقييمه أكثر من 20 من المئة من المجموع العام للنقاط الممنوحة للتقويم، ويتكوّن من أسئلة حول المعارف، فيما يهدف هذا المستوى من الأسئلة إلى استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة أو التعرّف، إضافة إلى أسئلة الفهم التي تتمثّل في تحديد الأفكار الرئيسية أو الوصف، فيما يتضمّن المستوى أيضا أسئلة التطبيق التي تتطلّب حلّ مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ والإجراءات المناسبة، من المجموع العام للنقاط الممنوحة في التقويم، ويخصّ هذا المستوى مهارات متعلّقة بتنظيم المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها، بهدف توليد أفكار وإدراك عناصر المشكلة والعلاقات ما بينها والاهتداء إلى شواهد مؤيّدة.

وحسب ذات المراسلة، فإنّ أسئلة التّركيب تتطلّب القدرة على رؤية العناصر المختلفة للمشكلة، ثمّ اقتراح حلول لها، في حين شدّدت المراسلة على أن تكون أسئلة المراقبة المستمرّة متدرّجة في الصعوبة، وأن تكون متنوّعة وتوزّع بشكل متوازن بين المهارات التي يراد فيها قياسها، كما يجب أن يتمّ تدريب التلاميذ على نوع الأسئلة أثناء الأنشطة التّعليمية، قبل أن تقدّم لهم في الوضعيات التّقويمية المختلفة.