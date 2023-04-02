أوامر بتأسيس بنك معلوماتي.. و6 أشهر أمام وزارة المالية لرقمنة الجمارك والضرائب وأملاك الدولة

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن رقمنة أملاك الدولة والجمارك والضرائب هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن.

كما أكد رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء، أن الهدف من الرقمنة هو التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.

واسدى الرئيس تبون، تعليمات بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية. هدفه التسجيل على مصالح الدولة لممارسة مهامها وأداء واجبها.

في حين، امهل الرئيس تبون وزير المالية ووزيرة الرقمنة ستة أشهر لتجسيد مشروع الرقمنة في الجمارك والضرائب وأملاك الدولة.