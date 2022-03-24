أوامر بتسريع صب منحة كوفيد19 لعمال الصحة

طالبت وزارة الصحة في مراسلة لمديرييها الولائيين إلى الإسراع في صب منحة كوفيد لشهر أفريل والشطر السادس من هذه المنحة لمستحقيها. كما اكدت على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لضمان دفع هذه المنحة الإستثنائية في أقرب وقت تزامنا مع إقراب شهر رمضان الفضيل.

وأمرت الوزارة في ذات المراسلة الإلتزام بالمواعيد وكذا تحديد الاجرة والمنحة من ميزانيات المالية لسنة 2022.

كما اكدت المراسلة على ضرورة إحترام الاجال المتعلقة بالتقيد وتفادي كل ما من شأنه أن يسبب اضطرابات في السير الحسن للمرفقق الصحي لاسيما النفقات المتعلقة بالأجور والرواتب والنفقات الضرورية للتسيير.

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أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الشطر الخامس والسادس من منحة كوفيد19 “كورونا” سيتم صبها بالقريب العاجل. كما شدّد وزير الصحة، على أنه ستتم معالجة جملة الملفات و الإنشغالات المعبر عنها.

والتزم وزير الصحة، ببذل أقصى الجهود في سبيل تحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة. كما اجتمع وزير الصحة بن بوزيد، مساء الأربعاء، بمقر الوزارة مع رؤساء ثلاث تنظيمات نقابية عملا بمبدأ الحوار والتشاور وتحسين وضعية القطاع.

حيث التقى الوزير مع كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية(SNPSP) برئاسة لياس مرابط،ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين(SNECHU)رشيد بلحاج. إضافة إلى النقابة الجزائرية للشبه الطبي(SAP) برئاسة الوناس غاشي.

كما جرى اللقاء في جو من الهدوء والثقة والتفاهم، خصص للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهني القطاع. وكان الاجتماع فرصة للوزير لنقل عبارات التقدير والاحترام من أعلى السلطات في البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أكد على التزام الدولة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهني الصحة عامة.

وقد شكلت مسألة إصلاح المنظومة الصحية محور المناقشات. حيث استعرض رؤساء النقابات الحاضرة خلال هذا اللقاء مختلف المشاكل المطروحة مقترحين حلولا بخصوصها. وفي الختام، اتفقت الأطراف المجتمعة على تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوصاية والتنظيمات النقابية لدراسة الملفات المطروحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد صبت الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 قبل عيد الأضحى المبارك.

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