أوامر بتطبيق نظام العمل (24/24 ساعة) في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري

ترأس اليوم، الأحد، وزير النقل، السعيد سعيود، ، إجتماعا تنسيقيا حول مدى تقدم تطبيق فحوى هذه التعليمة بالمؤسسات المينائية في الآجال المحددة، وهذا في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطبيق نظام العمل (24/24 ساعة) و(7/7 أيام)، في الموانئ الاقتصادية.

وقد تم التطرق ومناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تطبيق هذا النظام، بما في ذلك تعزيز الإمكانيات البشرية، المعدات، أنظمة المراقبة الحديثة لضمان سير العمليات المينائية بكفاءة عالية.

وأكد الوزير على ضرورة الإلتزام التام والصارم بتطبيق هذه التعليمة قبل نهاية شهر فيفري الجاري، داعيا إلى العمل بروح فريق واحد، وتكثيف الجهود وبذل المزيد، وإستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك أيام العطل، ضمانا لإستمرارية وديمومة العمل بنفس الوتيرة في الموانئ الإقتصادية : جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم.

كما دعا إلى ضرورة تسريع معالجة السفن، بالتنسيق مع جميع المتعاملين والفاعلين بالموانئ.

ووجه الوزير تعليماته للسادة مدراء النقل ومديري المؤسسات المينائية من أجل السهر اليومي على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقرير تقييمي دقيق كل نهاية أسبوع إلى مصالح الإدارة المركزية.

وفي الختام، أشار ا الوزير أن هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تعزيز التجارة وتنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المرجوة.