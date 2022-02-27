أوامر بضرورة إقرار نظام تسيير حديث داخل المستشفيات يتجاوب مع تطلعات المواطنين

طالع أيضا: وزير الصحة: العديد من الأجهزة داخل المستشفيات لم تُستعمل بعد

كشف وزير الصحة عبدالرحمان بن بوزيد اليوم الخميس، أن العديد من الأجهزة داخل المستشفيات لم تستعمل بعد.

وفي هذا السياق وعلى هامش لقاءه مع مدراء الصحة، أرجع بن بوزيد السبب في ذالك الى عدم علم مصالحه بأرقام وأعداد هذه الأجهزة.

وأضاف:”تكلمنا كثيرا وقمنا بتوصيات من أجل تجديد قطاع الصحة.”

كما دعا وزير الصحة إلى الاعتماد على الرقمنة من أجل معرفة الحقيقة والعمل مع المستقبل.

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