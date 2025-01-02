أوامر بضرورة تسريع أشغال مشروع المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية للتموين (CATERING)

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وجرى ذلك بحضور إطارات من الوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني(ANAC)، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية(AIR ALGÉRIE)، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (ENNA).

وحسب بيان الوزارة، فقد تفقد الوزير والوفد المرافق له، ورشات الصيانة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وتلقى شروحات وافية عن كيفية سير عمليات الصيانة من أجل المحافظة على الجاهزية العالية للأسطول الجوي، فأبدى إرتياحه بتنظيم ورشات الصيانة وشكر المهندسين الشباب الساهربن على أشغال الصيانة، ودعاهم إلى مواصلة العمل وتقديم ما بوسعهم.

كما عاين مدى تقدم أشغال مشروع المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية للتموين (CATERING)، وأسدى تعليماته بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، وإتخاذ كافة الإجراءات قصد تسليمه في الآجال المحددة.

ليتنقل بعدها مباشرة إلى مركز مراقبة العمليات (CCO)، أين إطلع على برنامج مختلف الرحلات وكيفية برمجتها.

وفي ختام الزيارة تنقل الوزير إلى مقر المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (ENNA)، وإطلع على الإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها المؤسسة، أكد على ضرورة التكاتف والعمل الجماعي.

كما طمأن الجميع بأن أبوابه مفتوحة وعبر عن إستعداده لمساندة الجميع من أجل الرقي بهذا القطاع الخدماتي بإمتياز.