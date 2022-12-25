أوامر رئاسية بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين نوّه الرئيس بالمجهودات التي تبذل حاليا من أجل النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية ، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بإعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5 بالمائة، وهي التي كانت تحوز على حصة سوقية تقدر بـ 47 بالمائة.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.