أوامر رئاسية بالإسراع في إطلاق ورشات خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة وربطه بحاسي مسعود

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإسراع في إطلاق مختلف ورشات مشروع تمويل وإنجاز خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة، في شطره الأول، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا ذا أبعاد اقتصادية متعددة، يساهم في تعزيز الحركية الاقتصادية وخلق مناصب شغل جديدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن نتائج الاجتماع، تقرر ربط حاسي مسعود بهذا الخط، بالنظر لما يحققه من تقليص للتكاليف والمسافات. إلى جانب دعم زيادة صادرات الجزائر من إنتاج مصفاة حاسي مسعود الجديدة، التي ستدخل الخدمة قريبًا.