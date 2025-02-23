أوامر رئاسية بالإسراع في إعادة تشغيل مصنع إنتاج الإسمنت بأدرار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير الصناعة بالإسراع في إعادة تشغيل مصنع إنتاج الإسمنت بأدرار والمسترجع من طرف الدولة في قضايا مكافحة الفساد.

وذلك قبل نهاية شهر مارس 2025 لما يوفره من مناصب شغل في المنطقة ودعم الإنتاج الوطني للإسمنت.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس تبون بالإسراع في إتمام كل المراحل التقنية التي تسبق تشغيل مصنع الإسمنت بالجلفة.

كما أمر الرئيس أيضا باستكمال كل الخطوات لتشغيل مصنع سحق البذور الزيتية (كتامة) بجيجل نهاية ماي المقبل.