أوامر رئاسية بتلقيح كل أساتذة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتلقيح جميع أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أنه يجب الإبقاء على التواصل وحسن الاستماع للشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي والصحة.

وجاءت هذه القرارات اثر اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة.