إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي

تقرر خلال الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه فيما يخص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد تقرر مايلي:

– إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي حفاظا على النسيج الاقتصادي.

– تقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى.