أوامر رئاسية برفع وتيرة التحضيرات لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط

امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برفع وتيرة التحضيرات لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وجاء ذلك اثناء ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء، أين شدد على تنظيم تربصات ومنافسات تحضيرية على مختلف المستويات لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة.

مع إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية المقبلة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فسيتم منح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية لتحقيق نتائج أفضل.

بالإضافة الى إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات، واستحداث بطولات محلية وولائية وجهوية تأسيسا لمشروع رياضي وطني.

معإعادة تنظيم الثانوية الرياضية للسماح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، وتحويل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن لضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها.